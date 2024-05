Gazprom stracił najbardziej zyskowny rynek

Przez lata, kiedy koncern zarabiał ogromne kwoty na eksporcie gazu na rynek unijny, był rekordzistą pod względem łącznej kwoty wypłaconych dywidend na rosyjskiej giełdzie. Jeszcze w roku rosyjskiej agresji na Ukrainę (2022 r.) koncern przeznaczył na wypłaty dla akcjonariuszy łącznie 1,208 bln rubli. Były to dywidendy za ostatni rok pokoju - 2021.

Analitycy ankietowani przez RBK Investments oszacowali możliwą dywidendę Gazpromu na kwotę od 10 do 15 rubli (43 gr — 65 gr) na akcję. Wśród ekspertów jednak wielu sceptycznie odnosili się do możliwości wypłaty przez Gazprom dywidendy za 2023 rok.

Polityka dywidendowa spółki zawiera klauzulę umożliwiającą zarządowi zmniejszenie lub niewypłacanie dywidendy w latach, w których zadłużenie spółki przekracza 2,5x EV/EBITDA. Sądząc po raportach Gazpromu, w 2023 roku liczba ta przekroczyła tę granicę i wyniosła 2,96x.

„Zatem pomimo naszych oczekiwań co do wypłat, choć niezbyt hojnych, zarząd prawdopodobnie zastosuje się do zaleceń rządu i odmówi wypłaty dywidendy za ubiegły rok” – stwierdził BCS World of Investments.

3-krotny wzrost netto zadłużenia Gazpromu

Analitycy projektu „Moje inwestycje” przypomnieli, że w czerwcu 2022 r. akcjonariusze Gazpromu podjęli decyzję o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2021 r. Po tej wiadomości akcje spółki spadły o około 40 proc. Kreml przestraszył się tego i w sierpniu 2022 r. Gazprom poinformował, że akcjonariusze (czyli państwo) wyrazili zgodę na wypłatę dywidendy z zysku netto za I półrocze 2022 roku.