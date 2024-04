Moskiewski Sąd Arbitrażowy przyjął do postępowania wniosek Inspektoratu Federalnej Służby Skarbowej (FTS) o ogłoszenie upadłości spółki Polski Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) i wyznaczył rozprawę na 19 czerwca.

Postępowanie przeciw PGNiG w rosyjskich sądach

Rosyjskie media przypominają, że wcześniej Federalna Służba Skarbowa domagała się wprowadzenia w stosunku do PGNiG postępowania upadłościowego dotyczącego masy majątku dłużnika oraz wpisania do rejestru wierzytelności długu z tytułu obowiązkowych wpłat do budżetu w kwocie około 902 tys. rubli (38,5 tys. zł). Federalna Służba Skarbowa załączyła w sądzie także dodatkowe dokumenty, w tym informację o zakończeniu działalności spółki – wynika z akt sprawy.

Sąd rosyjski jednak tym razem nie poszedł powodowi na rękę. Pozostawił wniosek bez rozpoznania do 19 kwietnia ze względu na to, że fiskus nie dołączył do wniosku awiza doręczenia, ani innych dokumentów potwierdzających przesłanie do PGNiG kopii pozwu.

Gazu rosyjskiego nie potrzebujemy

Polska nie kupuje gazu rurociągowego z Rosji od kiedy Gazprom wstrzymał dostawy pod koniec kwietnia 2022 roku. Wcześniej koncern jednostronnie zmienił warunki obowiązującego kontraktu, żądając zapłaty nie w dolarach czy euro, jak tam zapisano, ale w rublach.