Unia szybko gromadzi gaz na zimę. Rekordowe zapełnienie podziemnych magazynów

Jak wynika z danych Gas Infrastructure Europe (GIE) w tygodniu po zakończeniu sezonu grzewczego – od 1 do 7 kwietnia – kraje Unii wpompowały 1,014 mld m3 do podziemnych magazynów gazu (PMG) na terenie Wspólnoty. .Dziennie zatłaczanie netto wyniosło około 280 mln m3. Zapełnienie magazynów gazu wzrosła najbardziej we Francji (0,7 p.p.), Danii (0,5 p.p.), Niemczech (0,4 p.p.) i Belgii (0,4 p.p.).

W wypadku Polski zapełnienie wynosi 44 proc. (dziennie przybywa 0,4 p.p). Starcza to jednak zaledwie na 8 proc. krajowych potrzeb. Pełne polskie PMG zabezpieczają jedynie 14 proc. krajowego zapotrzebowania. resztę gazu stanowi import gazociągiem Baltic Pipe z Danii oraz własne wydobycie.

Obłożenie obiektów PMG w Unii wynosi obecnie 60,19 proc.. To o 17,7 p.p. więcej niż średnia dla tego dnia w latach 2019-2023 i o 4,72 p.p. więcej niż w zeszłym roku.

W ujęciu fizycznym łączna objętość zmagazynowanego gazu wynosi około 66,04 mld m3. To o 20,3 mld m3 więcej niż średnia dla tego dnia z ostatnich pięciu lat i o 5,3 miliarda więcej niż w roku ubiegłym.