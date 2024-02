Jest zgoda środowiskowa dla drugiego gazoportu w Polsce

- Dziękuję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku za sprawne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla terminalu FSRU, która określa warunki prowadzenia inwestycji i jest niezbędną podstawą do starań o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Nasze projekty realizujemy równoważąc kwestie technologiczne i przyrodnicze. Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne jest priorytetem przy wszystkich inwestycjach, a w szczególności tych prowadzonych na terenach tak cennych przyrodniczo, jak Zatoka Gdańska. Dlatego dołożymy starań, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć wpływ terminalu FSRU i gazociągu podmorskiego na środowisko i zachować walory krajobrazowe tego miejsca – powiedział Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu.

Reklama

Spółka zapewnia jednocześnie, że plaża sąsiadująca inwestycji będzie chroniona. – Należy wymienić przede wszystkim bezwykopowe przekroczenie plaży Stogi przez gazociąg łączący terminal FSRU z lądem. Dzięki temu plaża pozostanie nienaruszona i będzie można w dalszym ciągu bez żadnych przeszkód z niej korzystać. Ponadto gazociąg w części podmorskiej zostanie ułożony pod dnem Zatoki, a samo nabrzeże technologiczne będzie zlokalizowane w odległości ok. 3 km od brzegu, tuż przy torze wodnym prowadzącym do Portu Północnego – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej Gaz Luty jest ciepły, więc ceny gazu spadają coraz szybciej. Tanieje też emisja CO2 Tydzień na rynku gazu w Europie rozpoczął się od kolejnych spadków cenowych. Prognozy cieplejszej pogody, za czym idzie niższy popyt, oraz ożywienia importu z Norwegii przeważyły ​​nad obawami rynku o zmniejszenie dostaw LNG. Uprawnienia do emisji CO2 są najtańsze od niemal dwóch lat.

Budowa terminalu FSRU w Gdańsku to realizowany przez Gaz-System program inwestycyjny, który podzielony został na część morską i lądową. Pierwsza z nich obejmuje budowę w Zatoce Gdańskiej nabrzeża, do którego na stałe zacumowana będzie jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli statek przystosowany do regazyfikacji dostarczanego przez metanowce skroplonego gazu (LNG), a także gazociągu podmorskiego łączącego terminal z częścią lądową. Druga natomiast to budowa gazociągu Gustorzyn – Gdańsk, którym gaz po regazyfikacji będzie rozprowadzany na terytorium kraju. Część lądowa inwestycji posiada już komplet decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia prowadzone przez RDOŚ w Gdańsku odbyło się z uwzględnieniem konsultacji społecznych, zorganizowanych pod koniec 2023 r., równolegle przez RDOŚ i gazowego operatora.