„Europa nie jest jedynym regionem, w którym temperatury znacznie przekraczają obecnie normy klimatyczne” – czytamy w przeglądzie Engie EnergyScan. „To samo obserwuje się w Azji, co wywiera presję na obniżenie cen gazu”.

Więcej gazu z rurociągu, mniej LNG

Wpływ na spadek cen mają też zwiększone dostawy z Norwegii. Według analityków londyńskiej giełdy dostawy tamtejszego gazu rurociągowego zwiększyły się o 2 mln m3 dziennie, do 346 mln m3.

Mniej dostępny jest z kolei LNG. Analityk LSEG Ulrich Weber zauważa, że ​​niskie dostawy LNG mogą wywrzeć presję na wzrost cen, wraz ze zmniejszonymi dostawami z terminalu Fos we Francji, gdzie strajk ma zakończyć się 13 lutego.

„(Jednak) niedźwiedzie prognozy pogody prawdopodobnie przeważą nad problemami z dostawami LNG, ponieważ spadki dostaw są łatwo redukowane przez istniejące rezerwy” – dodaje Weber.

Magazyny gazu wypełnione w dwóch trzecich

Według najnowszych danych Gas Infrastructure Europe (z 10 lutego) magazyny w Europie są zapełnione w 67 proc. W Polsce poziom zapełnienia wynosił 68,37 proc. Ponad 70 proc. zapełnienia magazynów jest też w Niemczech, Czechach, Szwecji, Danii, na Słowacji i Węgrzech, a w przypadku Austrii i Hiszpanii — przekracza ono nawet 80 proc. Eksperci oceniają, że do końca sezonu grzewczego saldo magazynowania przekroczy średnią z pięciu lat.

Wraz z przeceną gazu i spadkiem zapotrzebowania ze strony energetyki i przemysłu, tanieją także uprawnienia do emisji dwutlenku węgla — w poniedziałek o 0,61 euro, do 58,18 euro za tonę. To najniższy poziom od marca 2022 r.