Amerykanie interweniują na Morzu Czerwonym. Gaz w Europie skokowo tanieje

We wtorek gaz na londyńskiej giełdzie surowcowej potaniał o blisko 10 procent do 371 dolarów za tysiąca m3 (32 euro za 1 MWh). To efekt amerykańskiej interwencji na Morzu Czerwonym. Od początku roku gaz w Europie potaniał już o połowę.