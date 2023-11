Amerykański szlaban na LNG z Rosji

Arctic LNG 2 jest jeszcze w fazie powstawania. Nie wiadomo czy termin zostanie dotrzymany, bo Rosjanie stracili dostęp do zachodnich urządzeń i technologii. Zakłady są zlokalizowane na Półwyspie Gydańskim w Arktyce, co umożliwi eksport gazu zarówno na rynek europejski, jak i wysyłkę do azjatyckich zakładów na Półwyspie Jamalskim i Sachalinie. Celem Kremla, po utracie rynku unijnego, jest produkcja 100 mln ton LNG rocznie do 2030 r., czyli ponad trzykrotność ilości, jaką obecnie eksportuje.

W projekcie Arctic LNG 2 Novatek ma 60 proc. udziałów. Inni akcjonariusze to francuska TotalEnergys, dwie chińskie spółki państwowe oraz japońskie Mitsui & Co i wspierany przez rząd Jogmec, z których każda posiada 10 procent udziałów. Japończycy zapowiedzieli, że nie wycofają się z projektu, w którym zobowiązali się do zakupu rocznie ok. 2 mln ton. Podobnie działają Chińczycy. Francuski koncern na razie milczy.