UOKiK przegrał z Gazpromem po raz drugi. To wyrok polskiego sądu

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny tak wtedy skomentował decyzję sądu w komunikacie zamieszczonym na stronach urzędu:

„Z zaskoczeniem przyjmujemy wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd uznał, iż bez względu na zebrany materiał dowodowy oraz przedstawione skutki dla konkurencji, zasadnicza jest ocena, czy doszło do formalnego utworzenia joint venture. W przedstawionej ustnie opinii Sądu podmioty biorące udział w budowie Nord Stream 2 nie utworzyły nowego, wspólnego przedsiębiorcy i poza kompetencją Urzędu pozostaje ocena skutków wyrządzonych gospodarce, jak i to, czy próbowali oni omijać prawo. Dziś zagrożenia, o których mówiliśmy, przedstawiając decyzję, widoczne są gołym okiem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dostrzegając wówczas te zagrożenia, podjęliśmy działania, stosownie do naszych kompetencji, aby powstrzymać ten niebezpieczny dla Polski i Europy projekt. Poprosimy o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie złożymy apelację w tej sprawie”.

Apelacja została złożona, ale wyrok okazał się taki sam. Ponieważ teraz sąd apelacyjny odstąpił od ustnego uzasadnienia, UOKiK wystąpił o uzasadnienie na piśmie. Po jego otrzymaniu rozważy złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

UOKiK kontra Gazprom

W 2015 r. do UOKiK wpłynął wniosek sześciu spółek o zgodę na utworzenie joint venture odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2.

W 2016 r. polski urząd uznał że planowana transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Firmy wycofały wniosek z urzędu i w 2017 r zawarły z Gazpromem porozumienie, w którym zobowiązały się skredytować projekt budowy gazociągu Nord Stream 2 kwotą po 950 mln euro każdy. Tyle samo wnosił Gazprom. W sumie dawało to 70 proc. kosztów. Na resztę spółka Nord Stream 2 AG, należąca do Gazpromu, musiała zaciągnąć kredyt komercyjny. Warunki kredytu udzielonego przez zachodnie firmy nie zostały upublicznione.

Według UOKiK, Gazprom zawarł umowę z wymienionymi firmami bez uprzedniej zgody polskiego regulatora, co mogło doprowadzić do ograniczenia konkurencji na rynku. Przedstawiciele UOKiK uważają również, że wspólnicy rozpoczęli finansowanie projektu bez utworzenia wspólnego przedsięwzięcia (spółki joint venture) i poprzez pożyczki, co stanowi naruszenie przepisów antymonopolowych.

Wybudowany Nord Stream 2 nie dostał zgody Niemiec i Unii na użytkowanie, a wiosną 2023 r. został wysadzony w powietrze przez „nieznanych sprawców".