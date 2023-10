Łotwa wyrzuca rosyjskie statki z Bałtyku. Jest jeden warunek

"Rozmawiamy z prezydentami Estonii i Finlandii, kwestia ta jest również omawiana na szczeblu premierów. Tak naprawdę pierwszą odpowiedzią jest wzmocnienie patroli NATO na Bałtyku i to już się dzieje" - powiedział Edgars Rinkēvičs w łotewskiej telewizji TV3. NATO już zagroziło, że w przypadku potwierdzenia wersji sabotażu, sojusz udzieli „zdecydowanej odpowiedzi”.

Reklama

Reklama

Według prezydenta Łotwy, jeśli dochodzenie potwierdzi udział Rosji w zniszczeniach infrastruktury, Morze Bałtyckie zostanie zamknięte dla jakichkolwiek rosyjskich statków. Decyzje takie nie zostaną podjęte do czasu uzyskania konkretnych dowodów.

Czytaj więcej Gaz Uszkodzenie Balticconnector. Długie tłumaczenie Rosatomu Rosyjski koncern zaprzecza, by jego nuklearny kontenerowiec uczestniczył w uszkodzeniu gazociągu między Finlandią a Estonią. Opublikowane wyjaśnienie jest długie i wyjątkowo szczegółowe.

Czy zamknięcie Bałtyku dla Rosjan jest realne? Wystarczy spojrzeć na mapę, by się przekonać, że jeżeli Estonia i Finlandia zamkną swoje wody terytorialne dla rosyjskich jednostek, to żaden statek nie wypłyni ani nie wpłynie do portów w St. Petersburgu i okolicach. Leżą one na wschodnim końcu Zatoki Fińskiej i chcąc wydostać się na pełne morze, rosyjskie statki muszą przepływać przez estońskie i fińskie wody.

8 października fińscy i estońscy operatorzy gazociągu Balticconnector odnotowali gwałtowny spadek ciśnienia w podmorskiej części gazociągu i stwierdzili, że wskazuje to na prawdopodobny wyciek. Fińska policja znalazła „zewnętrzne ślady” w miejscu wycieku. Najbliżej miejsca zdarzenia były dwa statki - rosyjski atomowy masowiec i chiński kontenerowiec pod flagą Hongkongu.