Orlen rozbuduje magazyn gazu w Wierzchowicach

Grupa Orlen rozpoczęła rozbudowę podziemnego magazynu gazu ziemnego w Wierzchowicach (woj. dolnośląskie). Po zakończeniu inwestycji jego pojemność wzrośnie o 0,8 mld m sześc., czyli z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. Koncern informuje też, że dzięki projektowi do 19,2 mln m sześc. na dobę wzrośnie moc zatłaczania gazu do tej instalacji, a moc odbioru zostanie zwiększona do 24 mln m sześc. na dobę. Przełoży się to na większą elastyczność instalacji i możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową.

Rozbudowa magazynu w Wierzchowicach ma kosztować 576 mln zł. Tym samym będzie największym tego typu przedsięwzięciem w historii naszego kraju. Inwestycję przeprowadzą należące do grupy Orlen firmy: PGNiG Technologie (główny wykonawca prowadzący nadzór nad inwestycją), Gazoprojekt (opracował projekt) i Exalo (wykona odwierty). Zakończenie rozbudowy planowane jest na przełomie 2025 r. i 2026 r.

W efekcie Polska zwiększy pojemności magazynowe w zakresie gazu ziemnego wysokometanowego z obecnych 3,3 mld m sześc. do 4,1 mld m sześc. „Dysponując taką rezerwą, będziemy lepiej przygotowani na wypadek ewentualnych przerw w dostawach z zagranicy lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania w okresie ostrych mrozów. Tym samym rozbudowa magazynów wpisuje się w nasz strategiczny cel wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Grupa Orlen jest właścicielem wszystkich siedmiu działających w Polsce podziemnych magazynów gazu wysokometanowego. Pięć z nich powstało w wyeksploatowanych złożach błękitnego paliwa. Są to: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica. Pozostałe dwa, czyli Kosakowo i Mogilno, powstały w kawernach solnych (puste przestrzenie utworzone w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania).