„Rosja ma potencjał, aby obniżyć koszt energii elektrycznej dla centrów danych do 2-3 centów za kilowatogodzinę” – zapewnił Kiriłł Dmitriew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i główny negocjator Kremla ds. Ukrainy z administracją Donalda Trumpa. Propozycja padła na konferencji Sbierbanku AI Journey 2026 poświęconej sztucznej inteligencji.

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Prąd w Wielkiej Brytanii 46 centów za kWh, w Rosji ma być 2–3. Co proponuje Kreml

Rosyjski urzędnik podał, że prąd dla firm w USA kosztuje około 15 centów za kWh, w Chinach 12 centów. W Niemczech ceny dla odbiorców przemysłowych sięgają 27 centów za kWh, a w Wielkiej Brytanii wynoszą równowartość 46 centów.

„Rosja może zyskać absolutnie wyjątkową i ekskluzywną przewagę, stając się najtańszym dostawcą energii elektrycznej dla centrów danych na całym świecie. Oznacza to coś więcej niż tylko uruchamianie nowych centrów danych; daje nam to możliwość budowania globalnych partnerstw, udostępniając naszą moc innym krajom, w których rozwój centrów danych może być tymczasowo zablokowany” – zapewnił Dmitriew, cytowany przez „The Moscow Times”.

Ta aluzja dotyczy m.in. Stanów Zjednoczonych, w których rośnie opór lokalnych społeczności wobec pochłaniających gigantyczne ilości energii obiektów. Niedawne zwycięstwo Demokratów w wyborach połówkowych zagraża polityce Donalda Trumpa, wspierającej paliwa kopalne i niechętnej ochronie środowiska. Rosyjska propozycja może pozwolić Trumpowi odrzucić zarzuty o wspieranie technologii trujących atmosferę i zagrażających ludziom. Import prądu na potrzeby amerykańskiej gospodarki to wygodna i bezpieczna perspektywa.

Najtańszy prąd na świecie dla centrów danych? Rosja składa propozycję, która ma jednego adresata

Według Dmitriewa, choć teraz rosyjska propozycja „wydaje się to mrzonką”, wkrótce stanie się rzeczywistością. „Rosja może zapewnić to, czego inne kraje po prostu nie mogą” – zapewnił były obywatel Ukrainy. Dodał, że Rosja posiada „największe na świecie rezerwy gazu” i „ogromny potencjał” w energetyce jądrowej, w której Rosja jest „światowym liderem”.

Kto pamięta, jak Gazprom zdominował unijny rynek i jak potem Kreml wykorzystał to do walki politycznej, powinien mieć się na baczności. W zeszłym roku rosyjski rząd nakazał, aby przyszłe zapotrzebowanie na prąd generowane przez modele sztucznej inteligencji i centra danych było uwzględniane przy rozwoju rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Obejmowało to pomysły budowy centrów danych w pobliżu elektrowni jądrowych oraz na złożach węgla i gazu, by nie tracić energii na liniach przesyłowych.

Rosja chce być energetycznym zapleczem AI, ale nie ma pieniędzy na własne plany

Na to wszystko rosyjski agresor nie ma dziś pieniędzy, bowiem dochody pożera rozpętana wojna. Dlatego dzień wcześniej Dmitriew zaproponował opracowanie systemu partnerstwa publiczno-prywatnego, który „umożliwiłby szybką budowę centrów danych i ich integrację z istniejącymi elektrowniami”. Prywatny partner zagraniczny finansuje inwestycję, a publiczny – rosyjski – daje infrastrukturę: elektrownię, kopalnię czy pole wydobywcze.

Według wrześniowych szacunków rosyjskiego ministerstwa energetyki zapotrzebowanie na zaawansowane technologicznie centra obliczeniowe wzrośnie trzykrotnie do 2030 roku, osiągając 15 gigawatów. Dlatego Kreml planuje zbudować 88,5 gigawatów nowych mocy wytwórczych do 2042 roku i zmodernizować 64 gigawaty, aby unowocześnić sieć energetyczną.

To jednak dziś, w obliczu prawdopodobnej kontynuacji wojny przez rosyjski reżim, stoi pod znakiem zapytania. Wymaga inwestycji rzędu 57 bln rubli (2,83 bln zł), wliczając w to rozwój sieci. To kwota, którą rosyjski rząd już wpisał do łącznych wydatków trzyletniego budżetu. Nie została jednak przeznaczona na rozwój, poprawę jakości życia obywateli czy nową infrastrukturę przesyłową. To pieniądze na wojnę Putina.