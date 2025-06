W środę, 25 czerwca, odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy wiatrakowej, która wprowadza uproszczenia dla branży wiatrowej, skraca proces inwestycyjny z 7 do 5 lat, a także zmienia minimalną odległość lokowania farm wiatrowych od najbliższych zabudowań z 700 metrów do 500. Wprowadzono do niej także na ostatniej prostej poprawki sejmowe mające zwiększyć zachęty dla gmin i mieszkańców.

Wiatraki z mrożeniem cen energii

Jednocześnie jednak rząd niespodziewanie do tego samego projektu chce wprowadzić poprawki wydłużające okres mrożenia cen energii do końca roku. Spowoduje to, że także w IV kw. cena maksymalna prądu będzie wynosić 500 zł za MWh. - Wykonujemy ten ruch, bo ta ustawa jest pilnie potrzebna. Nie ma obecnie innej energetycznej ustawy w Sejmie, do której można dodać te poprawki - argumentowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.

- Podjęliśmy decyzję, że nie mamy czasu na pełne procedowanie ustawy, bo ona by mogła dopiero gdzieś w przyszłym tygodniu trafić na Komitet Stały Rady Ministrów, potem Rada Ministrów, parlament, pierwsze, drugie, trzecie czytanie, więc mrożenie cen energii na czwarty kwartał dołączy do tej ustawy, która będzie miała swoje drugie czytanie dzisiaj w formie poprawki. To dlatego, że musimy zakończyć ten proces przed przerwą wakacyjną w Sejmie – dodała Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

- Kluczowe było zamrożenie ceny za 1 MWh energii na poziomie 500 zł i dokładnie tego będzie dotyczyła poprawka, która dzisiaj zostanie złożona w parlamencie – podkreśliła ministra.