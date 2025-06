Jakie warunki kredytowania

Wsparcie uzyskają inwestycje, których celem będzie zwiększenie efektywności energetycznej, a także budowa odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze elektroenergetyki, jak i ciepłownictwa, budowa magazynów energii, infrastruktury do produkcji biometanu i odnawialnego wodoru czy budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i gazowych.

Z pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorstwa, zarówno prywatne, jak i publiczne. Minimalna wartość pożyczki wynosi 200 mln zł. Pożyczki mogą pokryć do 90 proc. kosztów inwestycyjnych netto, a środki będą dostępne do 2029 r. (z możliwością rozliczenia projektów do 2031 r.). Wysokość oprocentowania wynosi 3,2 proc. Dopuszczalna pomoc publiczna (różnica w odsetkach) może wynieść maksymalnie od 30 (OZE i magazyny energii) do 50 mln euro (systemy ciepłownicze) w zależności od rodzaju projektu.

Powołany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we wrześniu 2024 r. Fundusz Wsparcia Energetyki to element szerokiego ekosystemu finansowania transformacji energetycznej Polski, w ramach którego angażowane są środki m.in. z KPO, Funduszu Modernizacyjnego, funduszy unijnych, jak program FEnIKS.

Dotąd w ramach FWE przeznaczono łącznie ok. 40 mld zł na rozwój sieci elektroenergetycznych. Łączny budżet Funduszu to 70 mld zł.