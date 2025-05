PGE zdradza szczegóły strategii

Jednocześnie spółka uchyla rąbka tajemnicy dotyczące ciepłownictwa i roli tego sektora w nowej strategii PGE. Plany transformacji obejmą zarówno zmianę technologii na nisko- i zeroemisyjną, jak i modernizację i rozwój systemów ciepłowniczych. Łącznie na inwestycje w ten segment do 2035 r. Grupa PGE przeznaczy około 18 mld zł, z czego 15 mld zł na inwestycje w nowe instalacje produkcyjne. – Idziemy w takie technologie jak silniki gazowe, kotły elektrodowe, pompy ciepła, kotły wodne gazowe, akumulatory ciepła czy kotły na biomasę – powiedział prezes PGE Dariusz Marzec.

Pozostałe 3 mld zł pójdzie na rozwój zintegrowanych systemów ciepłowniczych w lokalizacjach, w których znajdują się aktywa ciepłownicze PGE. – Chcemy wejść w rolę operatora dostaw ciepła i integratora nowych źródeł z sieciami ciepłowniczymi. PGE chce pełnić rolę zintegrowanego operatora sieci ciepłowniczej, która będzie zintegrowana z systemami ciepłowniczymi miast i na to przeznaczymy 3 mld zł, w tym na zakup tych sieci, jeśli samorządowcy byliby chętni do współpracy – powiedział prezes PGE.

Transformacja ciepłownictwa ma dotyczyć 17 lokalizacji (Gdynia, Gdańska, Szczecin, Gryfino, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Bydgoszcz, Toruń, Zgierz, Wrocław, Kielce, Bełchatów, Lublin, Opole, Kraków, Rzeszów, Bogatynia) w niektórych lokalizacjach już doszło do wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjny gaz. Jako ostatnia od węgla odejdzie elektrociepłownia w Krakowie. W efekcie wydaniu 18 mld zł źródła ciepłownicze mają mieć łącznie moc 6,3 GW mocy cieplej, 2,5 GW mocy elektrycznej. W sektorze tym ma pracować 3 tys. pracowników.

W efekcie, do 2030 roku PGE odejdzie całkowicie od spalania węgla w swoich elektrociepłowniach, a w 2035 roku PGE planuje produkować energię cieplną w ponad 70 proc. z gazu, ok. 20 proc. z energii elektrycznej i w ok. 10 proc. ze źródeł odnawialnych i odpadów. Pozwoli to na obniżenie jednostkowej emisji CO2 do 155 kg/MWh, czyli o ponad 180 kg/MWh w porównaniu z rokiem 2024.