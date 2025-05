Grupa przypomina, że w pierwszym kwartale tego roku były prowadzone prace inwestycyjne m.in. nad włączeniem do produkcji nowych złóż w Norwegii, budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, modernizacja sieci energetycznych i budowa dwóch elektrowni gazowych. W pierwszym kwartale koncern odnotował też wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji VITAY o 200 tysięcy i około 20 tysięcy nowych odbiorców detalicznych gazu i energii elektrycznej. Koncern w pierwszym kwartale 2025 r. zainwestował 6,2 mld zł w strategiczne projekty rozwojowe, a jednocześnie obniżył o ponad 8 mld zł (kwartał do kwartału) dług netto.

Poprawa wyników Orlenu

Zysk operacyjny EBITDA LIFO wzrósł o 40 proc., a zysk netto o ponad 50 proc. rok do roku. Wyniosły one odpowiednio 11,6 mld zł i 4,3 mld zł. Za 80 proc. zysku operacyjnego odpowiadały obszary wydobycia i dystrybucji węglowodorów oraz energetyka. Przychody ukształtowały się na poziomie 73,5 mld zł.

– Dobre wyniki finansowe to wymierne efekty porządkowania sytuacji w Grupie i realizacji ambitnej Strategii 2035. Koncentrujemy się na strategicznych celach. To zapewnienie własnego i importowanego gazu niezbędnego do transformacji polskiej gospodarki, dekarbonizacja mocy wytwórczych, inwestycje w sieci dystrybucyjne energii i gazu, czy zwiększanie mocy odnawialnych. Odzwierciedleniem dobrego odbioru obranych kierunków rozwoju jest kurs akcji Orlenu, który od początku roku zanotował wzrost niemal o 50 proc. i jest najwyższy w historii zintegrowanej Grupy – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.