Węgiel ciąży spółkom? Pierwszy zgrzyt

Dalej minister sugerował, że wydzielenie elektrowni węglowych ze spółek nie jest tak konieczne i niezbędne na obecnym etapie, jak to sugerują spółki, co ma wynikać z analiz w MAP. - Zrobiliśmy także analizę, kto co może co sfinansować i nie znaleźliśmy przekonujących argumentów, że spółki nie będą mogły sfinansować transformacji jeżeli nie oddadzą aktywów węglowych – mówi Jaworowski.

Z goła odmienną opinie mają same spółki energetyczne. W środę 27 listopada na konferencji wynikowej za III kw. 2024 r. wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych Robert Górski. przedstawił inną perspektywę. - My mamy duże wyzwanie podczas rozmów z instytucjami finansowymi jak i z ubezpieczycielami jeśli chodzi o ich finansowanie PGE jako holdingu, gdzie w jednej z linii biznesowej są źródła węglowe i kopalnie. Mimo, że oceniają nasze projekty OZE korzystnie, wskazują, że ze względu na strategie ESG, polityki centrów biznesowych nie mogą w tym momencie pozwolić sobie na to (na dalsze finansowanie – red.) – powiedział dodając, że udaje się spółce znajdować finansowanie na nowe projekty jak morskie farmy wiatrowe, czy inne zielone technologie. – Średnio i długookresowo istotna ekspozycja na aktywa węglowe może ograniczać nasze możliwości inwestycyjne i może ograniczać możliwości PGE w realizacji projektów transformujących polską energetykę – zakończył. To pierwsza, duża różnica zdań między spółkami energetycznymi zainteresowanym tym procesem a więc PGE, Tauronem, i Eneą. To jednak nie koniec.

Węgiel buduje czy rujnuje EBITDA?

Minister dalej przekonywał, że aktywa węglowe ciągle przyczyniają się do budowania EBITDA. - Nie tylko za wytwarzanie ale też za sprzedaż usług w ramach rynku mocy i gotowość do świadczenia swoich usług. Relacja EBITDA do zadłużenia jest kluczowym elementem wobec konwentantów, a więc wskaźnika o możliwości zadłużania. Paradoks jeśli wypniemy aktywa węglowe ze spółek to zabieramy im EBITDA. Wówczas wartość tych konwentantów może zostać przekroczona. Bo nagle nie ma dopływu tej EBITDA – mówił minister.

Wyniki spółek energetycznych pokazują jednak z goła zupełnie inną perspektywę niż przedstawił ją minister, a diabeł tkwi we szczegółach, których na pozór nie widać. Najbardziej jaskrawym tego typu przekładem jest Enea. Spółka po trzech kwartałach tego roku na wytwarzaniu odnotowała najwyższy spośród innych sektorów działalności wynik EBITDA na poziomie blisko 2,7 mld zł. To wzrost rok do roku o prawie 926 mln zł. Na pozór więc argumentacja ministra może wydawać się prawdziwa. Jednak wynik wytwarzania Enei to paradoks, Enea nie zarabia jednak na samej produkcji energii z węgla. To przestało być już dochodowe. Na dobry wynik przełożyła się strategia odkupu energii. Spółce bowiem taniej było nie produkować z węgla, a kupić energię po niższej cenie z giełdy. Tylko z tego tytułu działalności spółka pozyskała 1,2 mld zł. Na poniższym slajdzie widać dokładnie co wpłynęło na tak dobry wynik wytwarzania. Nie są to elektrownie węglowe.

Enea Foto: Bartłomiej Sawicki

Dlatego też wbrew temu, co mówi minister, elektrownie węglowe nie mają pozytywnego przełożenia na wyniki EBITDA. Kolejnym przykładem jest EBITDA sektora Energetyka Konwencjonalna PGE po dziewięciu miesiącach 2024 r. Była ona ujemna i wyniosła 191 mln zł, zaś rok wcześniej była ona plusie z wynikiem 1,68 mld zł. Nasze prognozy dla sektora wytwarzania na przyszły rok nie są optymistycznie, co wynika ze spodziewanej niższej marży na sprzedaży energii elektrycznej i rynkowej presji na wolumeny produkcyjne – prognozował na kolejny rok z kolei Przemysław Jastrzębski, wiceprezes ds. finansowych PGE na konferencji wynikowej.