- Cieszymy się, że Sopot gości EFNI już od 13 lat. Zawsze zabiegamy o to, by dyskusje odbywały się nie tylko za zamkniętymi drzwiami centrum kongresowego, ale by rozlewały się szerzej tak, by można było angażować mieszkańców czy inne osoby, aby skorzystali z obecności tak znakomitych gości. Na przestrzeni lat zmienia się tematyka rozmów. Wcześniej mówiliśmy o rozwoju, innowacjach, transformacji, teraz na pierwszy plan wysuwa się kwestia bezpieczeństwa, zarówno to związanego z wojną, jak też finansowego i socjalnego – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, miasta-gospodarza Europejskiego Forum Nowych Idei.