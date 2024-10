Lawinowy wzrost obowiązków URE. Jakie są największe wyzwania dla energetyki?

Coraz trudniej finansować energetykę węglową

Pytany o przyszłość aktywów węglowych w spółkach energetycznych podkreślił, że ich dalsze finansowanie faktycznie stoi pod dużym znakiem zapytania, a jakiekolwiek finansowanie takich aktywów to olbrzymie ryzyko. – To nie oznacza jednak, że takie spółki energetyczne, które mają aktywa węglowe są dla BGK trędowate. Jednak z punktu widzenia banków komercyjnych jest tu dużo gorzej. Jest szereg banków komercyjnych, które już nie finansują tego typu aktywów. To faktycznie realny problem, a my jako BGK staramy się go łagodzić – mówił Mateusz Szczurek. Wskazał, że udział aktywów węglowych w strukturach grup energetycznych można obchodzić poprzez wydzielenie ich do osobnych podmiotów, spółek-córek.

Kolejny problem, jaki jawi się w kontekście finansowania energetyki konwencjonalnej to gaz i ryzyka w jego finansowaniu. W tym temacie odpowiedzi szukał podczas panelu „Finansowanie transformacji i niezależności energetycznej” Adam Burda, dyrektor departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie w PKO Bank Polski. – Naturalnym jest, że emisyjność gazu jest znacznie mniejsza niż węgla. Naszym zdaniem ten rodzaj energetyki należy finansować i chcemy to robić. Analizowaliśmy to także pod kątem taksonomii. Pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Mogą to być inwestycje spełniające zasady inwestycji zrównoważonymi rozwojowi. Zmniejsza nam to dekarbonizację naszego portfela. My jako banki również jesteśmy pod presją strategii ESG i dekarbonizacji – powiedział Burda.

Wykorzystać wiedzę

Transformacja energetyczna dostarcza nam także całą paletę informacji, których spożytkowanie pozwoli na optymalizację działań. Tomasz Dreslerski dyrektor Segmentu Enterprise w Microsoft powiedział, że wykorzystując dane, które pojawiają przy okazji transformacji w ciągu 9-15 miesięcy można opracować system gromadzenia z porządkowania danych. - Dzięki wykorzystaniu takich danych, jesteśmy w stanie lepiej określić profil konsumenta. W oparcie o takie profil możemy zaprojektować produkcję energii. Firmy energetyczne z dużym wyprzedzeniem wiedzą ile i kiedy zakupić energię. To wypływa na przychody i koszty. Platformy danych pozwalają także na zdalną obsługę klienta i skrócenie tego czasu z tygodni na dni. Mając ten profil danych jesteśmy w stanie podpowiadać klientom np. pod kątem ich inwestycji. Jesteśmy w stanie dopasować lepiej ofertę produktową – mówił Dreslerski.

Gabriel Gorbačevski, attaché ds. energii, radca w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej starał się przedstawił wyzwania, które stoją przed krajami bałtyckim. To odłączanie się od rosyjskiego systemu energetycznego. – W ciągu ostatnich 10 lat w relacjach polsko-litewskich doszło do dużych zmian. Działa bowiem połączenie elektroenergetyczne LitPolLink. To obok połączenia ze Szwecją – NordBalt kluczowe połączenie dla synchronizacji krajów bałtyckich z resztą UE. Do pełnej synchronizacji ma dojść w lutym 2025 r. Po wyłączeniu elektrowni jądrowej Ignalina te połączenia zabezpieczały dostawy prądu, ale także służyły do tranzytu energii np. tańszej szwedzkiej energii do Polski. Obecnie wchodzimy w nowy etap – rozbudowujemy lądowe połączenie elektroenergetyczne z 500 do 2000 MW. Część z tej mocy będzie wykorzystane do handlu. W 2040 r. chcemy produkować 100 proc. energii z OZE – podkreślił Gorbačevski.