W Płocku wykluły się cztery sokoły wędrowne. Orlen ogłosił konkurs na imiona

Orlen poinformował, że współpracujące z koncernem Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" organizuje konkurs na imiona dla tych ptaków.

Konkurs na imiona dla sokołów z Płocka

Propozycje imion, jak wyjaśnił Orlen, można zgłaszać od 25 kwietnia do 5 maja na stronie internetowej peregrinus.pl/pl/plock - nie mogą być one jednak takie same, jak imiona, które otrzymały sokoły wędrowne wyklute do tej pory w gniazdach monitorowanych na terenie Polski. Drugim etapem konkursu będzie głosowanie internautów on-line.

Pierwszy lęg sokołów wędrownych w głównym zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku odnotowano w maju 2002 r. Od kilku lat jedno z piskląt wyklutych tam w danym roku otrzymuje nadajnik satelitarny; dzięki temu można śledzić dalsze losy dorastającego ptaka. Samica Naftka, która wykluła się w kwietniu 2022 r., po zwiedzaniu Wrocławia, Gliwic i Częstochowy powróciła swoje rodzinne strony do Płocka. Na tym jednak nie koniec. Poleciała także do Warszawy a także za granicę, m.in. na Litwę, Białoruś, Ukrainę i Czechy.