Największe w historii ataki na ukraińską energetykę. Rosja uderzyła w elektrownie

Rakiety, które dosięgły celu, uderzyły m.in. w linie przesyłowe oraz elektrownie na Ukrainie. Nie trafiły bezpośrednio w elektrownie jądrowe na Ukrainie. Według relacji ukraińskiego Ministerstwa Energii, uszkodzona została jednak m.in. jedna z linii energetycznych wiodąca do zajętej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Informacje te potwierdził operator ukraińskich elektrowni jądrowych, Energoatom. - Ta sytuacja jest skrajnie niebezpieczna i grozi sytuacją awaryjną. Odłączenie ostatniej linii, łączącej (elektrownię) z siecią krajową sprawi, że Zaporoska Elektrownia Atomowa kolejny raz okaże się w stanie blackoutu, co jest ciężkim naruszeniem zasad bezpieczeństwa stacji — przekazał szef Energoatom Petro Kotin.

Ataki na ukraińskie elektrownie

Według Wołodymira Kurdyckiego, szefa ukraińskiego operatora energetycznego Ukrenergo, poranny atak Rosji na system energetyczny Ukrainy był największy w historii. – Uderzono w elektrociepłownie (jednostki należące do firmy DTEK – red.), elektrownie wodne (w Dnieprze – red.), w podstacje wysokiego napięcia, podstacje OSD. Uszkodzenia w Charkowie są największe – informuje Kudrycki.

Ołeksij Kułeba, zastępca kancelarii Zełenskiego, poinformował, że ponad milion odbiorców jest pozbawionych prądu. O pomoc w dostawach prądu Kijów poprosił Polskę, Rumunię i Słowację. Jak informuje PSE, Ukraina w ramach awaryjnego importu energii poprosiła o blisko 3 GWh.

Kolejna eskalacja

Nocny atak na Ukrainie skomentował prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej. Jak podkreślił, Rosja wraca do koncepcji sparaliżowania systemu energetycznego Ukrainy. - Nocny zmasowany nalot to nie tylko (jak wcześniej) ataki na infrastrukturę przesyłowa (stacje rozdzielcze), ale i bezpośrednio na elektrownie. Najcenniejsze ukraińskie zasoby to elektrownie jądrowe (choć największa Zaporoska) jest kupowana przez Rosjan oraz elektrownie wodne, szczególnie Kaskada Dniepru — mówi ekspert.