Prezes Tauronu stracił posadę. Rząd odwołał już wszystkich prezesów elektroenergetyki

Prezes Tauronu, trzeciej co do wielkości spółki elektroenergetycznej, Paweł Szczeszek został odwołany ze stanowiska wraz ze swoimi czterema zastępcami. Do czasu rozpisania postępowania konkursowego, na miejsce dotychczasowego prezesa została oddelegowana Karolina Mucha-Kuś.