Rusza konkurs na prezesa PGE. Nowego szefa spółki poznamy w marcu

Dotychczasowego prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego oraz dwóch wiceprezesów spółki odwołano 7 lutego.

Jak czytamy w ogłoszeniu rady nadzorczej, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie etapowo. Pierwszy etap to ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu. Drugi etap to przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami i wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko członka zarządu.

Jakie kwalifikacje musi posiadać przyszły prezes PGE?

Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kandydaci muszą też posiadać poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” oraz „secret UE/EU secret” lub złożyć zobowiązanie, że w przypadku powołania w skład zarządu spółki bez zbędnej zwłoki podda się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych.