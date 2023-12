Shell sprzedaje udziały w PCK Schwedt. Zaskakujący nabywca

Shell chce sprzedać swoje 37,5 proc. udziałów w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt brytyjskiej Grupie Prax. Koncern spodziewa się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2024 roku. Dzięki temu przyszłość ważnego obiektu przemysłowego w północno-wschodnich Niemczech staje się nieco pewniejsza.

Po transakcji nic się nie zmieni w zakresie zaopatrywania konsumentów w benzynę i olej napędowy, a stołecznego lotniska BER w paliwo lotnicze.

Shell ogłosił chęć sprzedaż swoich akcji już wiele lat temu. Za najbardziej prawdopodobnego nabywcę długo uważano austriacką grupę Alcmene. Do zapowiadanego w 2021 roku przejęcia akcji Shella jednak nie doszło. Z prawa pierwokupu skorzystała rosyjska grupa Rosnieft, która poprzez dwie spółki zależne posiada aż 54 proc. akcji PCK.

Shell znalazł kupca na swoje udziały w PCK Schwedt

W związku z rosyjską wojną przeciwko Ukrainie i zmianą dostaw ropy do rafinerii akcje należące do Rosnieft znajdują się obecnie w zarządzie powierniczym rządu federalnego. Prawo pierwokupu do akcji Shella ma według kontraktu także mniejszościowy właściciel udziałów w Schwedt – włoski koncern Eni, do którego należy 8,3 proc. udziałów. Dlatego Shell poinformował, że sfinalizowanie transakcji „zależy od partnerów i zgód organów regulacyjnych”.