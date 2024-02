Chcesz zostać prezesem Enei? Takie wymagania stawia rząd

Litewska spółka paliwowa Orlenu - właściciel rafinerii w Możejkach, była w 2023 r największym płatnikiem podatków na Litwie. Zapłaciła do litewskiego budżetu 527,9 mln euro. To blisko tyle, ile razem wpłaciły do kasy państwa firmy z pozycji dwa i trzy.