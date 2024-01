Enea sądzić się będzie za węglową Ostrołękę. Jest decyzja akcjonariuszy

Powództwo w tej sprawie zostało skierowane przeciwko byłym władzom spółki w tym m.in. Mirosławowi Kowalikowi (prezes Westinghouse Poland) oraz Pawłowi Jabłońskiemu, byłemu wiceministrowi spraw zagranicznych, a także innej państwowej spółce PZU. Uchwałę tę przegłosowano 87,2 proc. głosów odpowiadających liczbę akcji spółki.

Jeszcze przed głosowaniem głos zabrał Zbigniew Jakubas, polski miliarder, który jest także akcjonariuszem firmy i pojawił się na walnym zgromadzeniu spółki osobiście - Enea straciła na tej inwestycji kilkaset mln zł. Jestem za tą uchwałą, niezależnie od tego czy koszty procesu będą nas kosztować milion złotych. Wyrządzono spółce szkodę, na tej decyzji pieniądze stracił Skarb Państwa podatnicy i my akcjonariusze. To strata (decyzja o węglowej Ostrołęce — red.) kosztowała nas 1,5 zł na akcje — mówił Jakubas.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Borys Budka dokonał pierwszych zmiany w radzie Enei. Przewodniczący odwołany Przewodniczący rady nadzorczej Enei Łukasz Ciołko został odwołany. Informację podał zarząd spółki. Ciołkę odwołał minister aktywów państwowych Borys Budka. Na wtorek zwołane jest walne zgromadzenie spółki.

Realizowany od 2018 r. projekt budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C mimo, że nie miał gotowego finansowania inwestycji rzędu 5 — 6 mld zł to i tak ówczesne władze Energi i Enei podjęły decyzję o rozpoczęciu prac budowlanych. Kiedy ceny uprawnień do emisji CO2 zaczęły gwałtowanie rosnąć, prace nad elektrownią węglową, wstrzymano, aby projekt przemianować na inwestycję gazową, która jest obecnie na półmetku. Za ocenę inwestycji wzięła się Najwyższa Izba Kontroli, której zdaniem w sytuacji braku finansowania wydanie przez inwestorów generalnemu wykonawcy polecenia rozpoczęcia prac "było działaniem niegospodarnym, albowiem rozpoczęto budowę w warunkach wysokiego ryzyka jej niedokończenia"

Jak czytamy w uchwale, roszczenie spółki zostało skierowane przeciwko: Mirosławowi Kowalikowi (ówczesny prezes spółki, obecnie prezes Westinghouse Polska), Piotrowi Adamczakowi, Zbigniewowi Piętce, Piotrowi Olejniczakowi, Stanisławowi Hebdzie, Romanowi Stryjskiemu, Pawłowi Koroblowskiemu, Ireneuszowi Kulce, Pawłowi Jabłońskiemu (w 2018 r. wiceszef rady nadzorczej Enei, później wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS, a obecnie poseł wybrany z listy PiS) oraz Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. Lista została rozszerzona o Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.,Colonnade Insurance Société Anonyme (działającej w Polsce przez Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce),Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Chubb European Group SE (działającej w Polsce przez Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Lloyd’s Insurance Company S.A.