Orlen na zakupach. Zwiększy wydobycie w Norwegii

Awans w rankingu wydobycia

W przyszłym roku, po sfinalizowaniu przejęcia, Orlen będzie już w Norwegii wydobywał dziennie ponad 100 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), wobec 66,9 tys. boe odnotowanych w III kwartale tego roku. To wolumen, który kwalifikuje go do grupy dużych europejskich producentów węglowodorów. Koncern chwali się też, że dzięki przejęciu awansuje w Norwegii z 10. na 8. pozycję wśród firm wydobywających najwięcej gazu i ropy. Ponadto jego zasoby wzrosną do prawie 400 mln boe. Na początku tego roku było to 346,6 mln boe. Po sfinalizowaniu akwizycji, Orlen będzie posiadał w Norwegii 94 koncesje, co da mu pod tym względem 5. miejsce na lokalnym rynku.