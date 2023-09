Polska giełda i Ukraińcy chcą ułatwić handel energią. Firmy muszą jednak poczekać

Jak podkreślali goście przed podpisaniem porozumienia, w ostatnich dwóch latach nastąpiło przyspieszenie w rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej między naszymi krajami. "To daje podstawy to budowy nowych produktów handlowych" – powiedział Marek Dietl prezes warszawskiej giełdy. Podpisane porozumienie (Memorandum of Understanding, MoU) zakłada m.in. wejście przedstawiciela TGE w skład Rady Doradczej UEEX oraz utworzenie dwóch zespołów, których zadaniem będzie wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju oferty produktowej oraz uruchomienia usług rozliczeniowych w Ukrainie. Docelowo ma umożliwić swobody i nieskrępowany przesył energii. Warunkiem jednak jest zakończenie wojny na Ukrainie. Wówczas bowiem będziemy wiedzieć, jakim potencjałem do produkcji energii będzie dysponować Ukraina i w jakim ona będzie stanie. W ubiegłym roku Orlen, Synthos oraz ZE PAK składały publiczne deklaracje, że są chętni na import energii z Ukrainy na warunkach komercyjnych. Chodziło o import tańszej energii z atomu. Plany zawieszono po tym, jak jesienią 2022 r. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Zasady współpracy

Podpisane 6 września 2023 r. porozumienie (Memorandum of Understanding, MoU) zakłada m.in. wejście przedstawiciela TGE w skład Rady Doradczej UEEX oraz utworzenie dwóch zespołów, których zadaniem będzie wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju oferty produktowej oraz uruchomienia usług rozliczeniowych w Ukrainie. „Podpisane porozumienie między Towarową Giełdą Energii, Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych a Ukraińską Giełdą Energii jest kolejnym elementem zacieśniania relacji z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. W lipcu tego roku, razem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zainicjowaliśmy współpracę z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy, która ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi. Tymi wszystkimi działaniami chcemy podkreślić nasze zaangażowanie i niesłabnącą chęć aktywnej pomocy Ukrainie – powiedział Marek Dietl.

Z kolei w skład Zespołu ds. Rozliczeń, który ma pracować nad uruchomieniem usług rozliczeniowych dla rynków prowadzonych przez UEEX, wejdą przedstawiciele IRGiT oraz ukraińskiej giełdy. Eksperci ci będą odpowiedzialni za opracowanie studium wykonalności, zawierającego m.in. rekomendowane zmiany systemowe i regulacyjne, zalecaną metodologię rozliczeń czy zarządzania ryzykiem oraz sugerowane rozwiązania techniczne. W pierwszej kolejności zespół skoncentruje się na rynku gazu, następnie – na pozostałych rynkach.

TGE zamierza wspólnie wypracować rozwiązania giełdowe w standardzie europejskim, których beneficjentami będą uczestnicy tamtejszego rynku. „Choć jesteśmy na początku naszej współpracy, mogę śmiało powiedzieć, że potencjał, jaki w niej tkwi, to dobry prognostyk na przyszłość, zarówno dla TGE, jaki i UEEX” – mówił podczas środowej konferencji Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.