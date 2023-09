Dąbrowski zostaje w PGE, ale strategia czeka

Rada Nadzorcza PGE zdecydowała 4 września, że prezes Wojciech Dąbrowski nadal będzie pełnić swoją funkcję. Bezpośrednią przyczyną owej dymisji miała być ogłoszona w ubiegłym tygodniu nowa strategia firmy. Spółka zadeklarowała w niej odejście od węgla w ciepłownictwie już w 2030 r., wcześniej, niż planowano. Jej wprowadzenie zostało jednak uchylone przez zarząd niemal tydzień od jej przyjęcia.

Spekulowano że w tle toczy się rozgrywka o wyższą stawkę. Premier Mateusz Morawiecki chciał jakoby wykorzystać wrogość części górniczych związków zawodowych do prezesa PGE i tej strategii. Miała to być karta w grze prowadzonej z szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych nadzorującym PGE, Jackiem Sasinem, o to, który z ośrodków władzy umieści swoich ludzi w PGE (w tej interpretacji Dąbrowski jest człowiekiem MAP).

Mało tego, dwa dni po informacji o planach odwołania prezesa PGE premier zapowiedział, że jeśli PiS i koalicjanci wygrają październikowe wybory, kolejny rząd rozważy utworzenie nowego ministerstwa – transformacji energetycznej. Zbieżność interpretowano jako nieprzypadkową: dowodzić miała próby przejęcia kontroli nad sektorem energetycznym od MAP.

Prezes PGE zostaje na stanowisku. Mimo że pod koniec ub. tygodnia wydawało się, że Wojciech Dąbrowski zostanie odwołany, to jednak zwyciężyła chęć uniknięcia konfliktów politycznych, o których pisała „Rzeczpospolita".

Co miało wpływ na zachowanie posady przez Dąbrowskiego? Przede wszystkim to, że trudno komukolwiek w koncernie odciąć się od strategii. Dotyczy to również wiceprezes Wandy Buk, która jest postrzegana jako przedstawicielka frakcji Morawieckiego oraz potencjalna następczyni Dąbrowskiego w fotelu szefa PGE. A także rady nadzorczej, która zaakceptowała nową strategię koncernu – do tego w prezentacji strategii uczestniczyło dwóch wiceministrów z resortu aktywów państwowych. Zatem dymisja Dąbrowskiego uruchomiłaby łańcuszek kolejnych zmian kadrowych. Byłby to początek wojny o wpływy w największej spółce elektroenergetycznej właściwie w przeddzień wyborów.