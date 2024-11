Jak pomóc energetycznie Ukrainie? Polacy mają propozycje

Import polskiego prądu z węgla?

W przestrzeni publicznej pojawił się pomysł, aby wyprodukować nadwyżkę energii z myślą o jej eksporcie do Ukrainy poprzez podtrzymanie mocy wytwórczych w polskich elektrowniach węglowych, które zgodnie z harmonogramem należałoby wygaszać. – Pomysł ten ma pewne zalety zarówno dla Polski (utrzymanie zatrudnienia w elektrowniach, wykorzystanie zapasów węgla), jak i Ukrainy, ale wymagałby wyłączenia wyprodukowanej w ten sposób energii z unijnego systemu ETS – podkreślają eksperci BGG.

Na ograniczenia podażowe nakładają się jednak problemy o charakterze technicznym. Choć funkcjonuje linia Dobrotwór–Zamość (220 kV), a po wybuchu wojny przywrócona do użytku została też linia energetyczna Rzeszów–Chmielnicka Elektrownia Jądrowa (400 kV), wydaje się, że te połączenia nie rozwiążą problemu niedostatecznej przepustowości. Co więcej, o ile linię Rzeszów–Chmielnicka Elektrownia Jądrowa udało się przywrócić do działania dość szybko, to realizacja ewentualnej nowej inwestycji wymagałaby znacznie więcej czasu.

Dodatkowo europejscy operatorzy systemów energetycznych muszą stosować się do ograniczeń nałożonych przez ENTSO-E z myślą o stanie technicznym sieci w całym regionie. Obecny limit przesyłu energii z państw zrzeszonych w ENTSO-E do Ukrainy wynosi 1,7 GW. To oznacza, że nawet gdyby udało się wyprodukować w Polsce nadwyżkę energii, to byłaby ona stosunkowo droga, a ograniczone możliwości przesyłowe w najbliższym czasie będą i tak wykluczały wymianę na dużą skalę.

Części ze starych bloków

Polskie elektrownie węglowe oraz elektrownie węglowe działające w Ukrainie funkcjonują na podstawie podobnych technologii. Pomimo sukcesywnego niszczenia przez Rosję mocy wytwórczych ukraińskie elektrownie węglowe wciąż mają duże znaczenie. Polskie bloki węglowe będą natomiast stopniowo wyłączane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Według szacunków Forum Energii do 2030 r. moc polskich elektrowni węglowych spadnie z 29 GW do 5,4 GW. Pierwszych poważnych wyłączeń można oczekiwać po 2025 r., gdy przestanie obowiązywać część obecnie wiążących kontraktów mocowych.

– Elementy polskich bloków węglowych, które będą wyłączane w najbliższym czasie, jak również części podlegające wymianie w wyniku ich naturalnej eksploatacji przez przewidziany czas, mogłyby służyć jako tanie i łatwo dostępne części zamienne dla uszkodzonych instalacji ukraińskich. Zdecydowana większość z nich to części, które są sprawne, do końca były wykorzystywane do produkcji energii i z powodzeniem mogłyby działać jeszcze przez jakiś czas – proponują eksperci.

Istnieje lista potrzeb przygotowana przez ukraińską firmę przemysłową DTEK, która mogłaby stanowić punkt wyjścia dla organizacji całego procesu. Polskie spółki energetyczne powinny przygotować listę części ze starych bloków węglowych w zadowalającym stanie, które mają do dyspozycji. Cały proces powinien być koordynowany na szczeblu rządowym.