Jak podkreślą PSE, transformatory są kluczowymi elementami systemu elektroenergetycznego – ich zadaniem jest zmiana poziomu napięcia energii elektrycznej.

– Napięcie energii elektrycznej powstającej w dużych źródłach wytwórczych jest zwiększane, by ograniczyć straty. Następnie energia trafia do sieci przesyłowej 220 lub 400 kV, a później do sieci dystrybucyjnej wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Za każdym razem do zmiany napięcia niezbędny jest autotransformator lub transformator – wyjaśnia nadzorca polskiego systemu energetycznego.

Poprawa jakości przesyłu energii

PSE korzystają z autotransformatorów najwyższych napięć, których waga przekracza 300 ton, a wymiary są porównywalne do małego domu. Są przystosowane do tego, by pracować nawet kilkadziesiąt lat, ale część obecnie wykorzystywanych przez PSE urządzeń musi zostać wymieniona na nowsze modele. Obecnie zapotrzebowanie na tego typu urządzenia na całym świecie jest bardzo duże, dlatego PSE z wyprzedzeniem podpisały umowę na ich dostarczenie.

Wykonawcy zostali wybrani w przetargu, a dostawa ośmiu urządzeń została podzielona na pakiety ze względu na moc jednostek. Pierwsze autotransformatory w ramach podpisanych umów zostaną dostarczone w 2026 r. PSE planują w najbliższych latach zakupić i zainstalować kolejne kilkadziesiąt tego typu urządzeń, które zastąpią część używanych obecnie lub zostaną zainstalowane na całkiem nowych stacjach elektroenergetycznych.

– Umożliwi to dalszy rozwój systemu elektroenergetycznego, jak również stworzy nowe, lepsze warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej nowych źródeł wytwórczych i odbiorców energii elektrycznej. Inwestycje te mają wymierny wpływ na stabilność i bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – wyjaśnia operator.