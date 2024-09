PGE notuje większe zyski niż przed rokiem. Węgiel znowu ciąży spółce

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE w I półroczu 2024 roku (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł 20 126 mln zł, co oznacza spadek o 1,5 mld zł w stosunku do końca 2023 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,15x.

Nakłady inwestycyjne w II kwartale 2024 roku wyniosły 2,57 mld zł, wobec 2,39 mld zł w porównywalnym okresie 2023 roku.

Szczegółowe wyniki operacyjne PGE

Produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2024 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 12,91 TWh i była o 5 proc. wyższa od produkcji w II kwartale 2023 roku.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,36 TWh (o 10 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 3,74 TWh (spadek r/r o 5 proc.), a z gazu ziemnego 0,98 TWh (więcej o 18 proc. względem analogicznego okresu w 2023 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w II kwartale 2024 roku osiągnęła 0,56 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,26 TWh, o 7 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2023 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,43 TWh, czyli o 1 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 7,92 TWh, czyli o 8 proc. mniej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 6,42 PJ, spadając o 21 proc. w porównaniu do II kwartału 2023 roku.

Średni koszt emisji CO2 w segmentach energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa wyniósł 392,05 zł/MWh, co stanowi spadek o 11 proc. w relacji do analogicznego okresu 2023 roku. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa w II kwartale 2024 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 576,36 zł/MWh i była niższa o 146,01 zł/MWh w porównaniu do II kwartału 2023 roku.