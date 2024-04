Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne

Co dalej z elektrociepłownią Tripolską?

Biorąc pod uwagę ciągłe ataki rosyjskich okupantów, bez zapewnienia Ukrainie systemów obrony powietrznej odbudowa zniszczonej elektrociepłowni Tripolskiej jest „przedsięwzięciem bezużytecznym” - oświadczył Andrij Gota, przewodniczący rady nadzorczej PJSC Centerenergo dla Głosu Ameryki. Elektrownia ma 55 lat i już przed rokiem była celem poważnego rosyjskiego ataku.

Według Goty, zestrzelono część rosyjskich rakiet balistycznych lecących w kierunku elektrowni. Jednak biorąc pod uwagę braki sprzętu ukraińskich systemów obrony powietrznej, część rosyjskich rakiet sięgnęła celu. Dlatego dla trwałości ukraińskiej energetyki konieczne jest przede wszystkim zapewnienie ukraińskiej obrony powietrznej.

"Mamy bardzo dobry zespół, bardzo zmotywowany zespół do odbudowy. Oczywiście, bez partnerów międzynarodowych jest to prawie niemożliwe, więc mamy już pewne obietnice dostarczenia nam transformatorów, turbin i innego sprzętu z krajów unijnych, ale znowu bez wystarczającej liczby rakiet dla obrony powietrznej będzie to, delikatnie mówiąc, daremnym przedsięwzięciem” – przyznał Gota, cytowany przez agencję Unian.

Dajcie nam Patrioty!

Także szef ukraińskiego MSZ, Dmytro Kułeba, przyznał w piątek, że gdyby Ukraina miała Patrioty, to obroniłaby elektrownię Tripolską i pozostałe ważne obiekty.

"Podnosimy ten temat... Jest tylko jeden temat do poruszenia - dajcie nam Patrioty! Gdybyśmy je mieli, nie stracilibyśmy tego wszystkiego" - stwierdził szef ukraińskiego MSZ.