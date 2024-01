KPO na pomoc Czystemu Powietrzu. Resorty klimatu i funduszy rozmawiają

„Pracujemy intensywnie, aby rozwiązać ten zaległy od miesięcy problem. Musimy ustalić kwestie prawne i znaleźć pieniądze. Za zeszły rok to 300 mln zł zaległych dopłat. Każdego tygodnia NFOŚ nie wypłaca kolejnych około 110 mln zł. To wynika z tempa składanych wniosków przez beneficjentów programu. Mamy częściowe rozwiązanie, ale potrzebujemy zapewnienia długofalowego strumienia finansowego nad czym pracujemy. Poprzednicy nie zadbali o to finansowanie. Wszystkich, którzy czekają na dotację chcę zapewnić, że wszystkie środki będą wypłacone, a sam program Czyste Powietrze będzie usprawniony i bardziej dostępny” – podkreśla Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska.

Jakie będzie rozwiązanie? „Chwilowo rozwiązaniem mogą być środki z pierwszej i drugiej transzy KPO. Potrzebnych jest na teraz 300 mln zł plus kolejne 110 mln zł narastające przez następne tygodnie. Pracujemy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, aby pokryć te środki z pierwszej transzy środków KPO rzędu 5 mld euro, ale potrzeby mają także inne resorty. Środki na ten cały rok na rzecz programu Czyste Powietrze mają pochodzić z kolejnych transz KPO rzędu co najmniej 5,72 mld zł (przy założeniu obecnego tempa akceptacji wniosków red.).” - mówi nam wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze planowany jest także do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), ale jako mechanizm już po wyczerpaniu środków z KPO.

Gryzący problem

Problem jest palący. Niespełna dwa tygodnie temu Premier Donald Tusk zapowiadał przyspieszenie walki ze smogiem, które miało obejmować nie tylko wymianę kopciuchów, ale również termomodernizację domów „na wielką skalę”. „To bardzo słuszny kierunek działań mając na uwadze fakt, że polskie domy są „wampirami energetycznymi” marnującymi ogromne ilości energii. Ponad 30 proc. budynków jednorodzinnych nie posiada ocieplenia ścian zewnętrznych, a blisko 40 proc. wykorzystuje do ogrzewania nieefektywne kotły na węgiel czy drewno marnując ogromne ilości paliwa i drenując budżety gospodarstw domowych.” - mówi nam Andrzej Guła lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Jak mówi, termomodernizacja domów będzie sprzyjać nie tylko poprawie jakości powietrza, ale również ulży budżetom gospodarstw domowych zmniejszając wydatki na zakup opału. Ma to szczególnie istotne znaczenie w dobie kryzysu energetycznego i wysokich cen energii.