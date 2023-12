Alternatywne źródło energii i ciepła dla Będzina pod znakiem zapytania

Z początkiem roku może pogłębić rozjazd cenowy w dostawach ciepła dla wielu gospodarstw domowych. Mrożenie podwyżek cen do 40 proc. dobiegnie końca wraz z końcem roku i dla wielu miast oznaczać to może podwyżki od 50 do nawet 100 proc. Branża ciepłownicza apeluje o tymczasowe wydłużenie tego mechanizmu z korektą, która pozwoli ciepłowniom nie dopłacać do tego mechanizmu.