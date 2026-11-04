Towarowa Giełda Energii (TGE) opublikowała najnowsze zestawienie podsumowujące handel energią, gazem i zielonymi certyfikatami za październik. Analitycy rynku – w ślad za danymi – wskazują, że ceny energii elektrycznej i gazu w Polsce osiągnęły w październiku najwyższe poziomy od 3-4 lat. Ten trend wzrostowy jest bezpośrednim skutkiem powiązanych ze sobą czynników: rosnących cen gazu na europejskich rynkach (spowodowanych m.in. sytuacją na Bliskim Wschodzie i walką o uzupełnienie magazynów) oraz galopujących cen uprawnień do emisji CO2, które od marca wzrosły z 68 do ok. 85 euro.

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Wzrost cen na giełdzie nie oznacza jednak automatycznie podwyżek rachunków dla gospodarstw domowych. Sprzedawcy energii kupują ją z wyprzedzeniem, a taryfy dla odbiorców objętych regulacją zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.

Ceny energii najwyższe od lat. Gaz drożeje jeszcze szybciej

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2026 r. 14 140 195 MWh, co oznacza wzrost o 19,3 proc. w stosunku do października 2025 r. Średnia cena energii na Rynku Dnia Następnego (rynek spot) ukształtowała się na poziomie 751,71 zł/MWh i była wyższa o 85,03 zł/MWh w porównaniu do września br. Na rynku terminowym energii elektrycznej (RTPE) średnia cena kontraktu rocznego z dostawą w 2027 r. (BASE_Y-27) wyniosła w październiku 2026 r. 568,11 zł/MWh, co stanowi wzrost o 12,34 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2026 r. transakcje o wolumenie 8 546 281 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 58,2 proc. Średnia cena na rynku spot (RDNiBg) ukształtowała się na poziomie 408,58 zł/MWh i była o 64,23 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na rynku terminowym (RTPG) średnia cena kontraktu z dostawą w 2027 r. (GAS_BASE_Y-27) wyniosła w październiku br. 330,70 zł/MWh, czyli o 64,47 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2026 r.

Zielone certyfikaty tanieją mimo drożejącej energii

Odmienna sytuacja panuje na rynku zielonych certyfikatów, potwierdzających wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych. W październiku ich cena spadła do 24,89 zł/MWh, a obroty zmniejszyły się o 46,6 proc. rok do roku. Spadek odnotowano również na rynku gwarancji pochodzenia energii z OZE, gdzie wolumen obrotu skurczył się o 36,4 proc. Jednocześnie ponad dwukrotnie wzrósł obrót prawami majątkowymi związanymi z efektywnością energetyczną.