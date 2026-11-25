W listopadzie import rosyjskiej ropy do Indii spadł do poziomu sprzed rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem – pisze Bloomberg. Według analityków Kplera dostawy wyniosą ok. 1,7 mln baryłek dziennie (b/d) i będą najmniejsze od lutego. To o blisko 40 proc. mniej niż lipcowy rekord wynoszący 2,8 mln b/d. Pomimo tego Rosja utrzyma w listopadzie pierwsze miejsce wśród dostawców ropy do Indii.

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Surowiec z Zatoki Perskiej tańszy od rosyjskiego

Ożywienie eksportu z Bliskiego Wschodu zwiększyło ofertę tańszej ropy dla indyjskich nabywców. Według źródeł Bloomberga sprzedawcy rosyjskiej ropy nie nadążają za spadkiem cen w ślad za dostawcami z Zatoki Perskiej. Marki irackie i saudyjskie były ostatnio oferowane taniej niż w standardzie dubajskim, natomiast rosyjski Urals kosztował więcej.

Dłuższe trasy dostaw, zagrożenia spowodowane wojną Putina i rosnące stawki frachtowe powodują również, że rosyjska ropa jest mniej konkurencyjna. „Wysyłka z Rosji, zwłaszcza z terminali Morza Czarnego, pozostaje droga ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa i niepewność logistyczną” – powiedział agencji Kpler starszy menedżer ds. modelowania Sumit Ritolia. Dlatego indyjskie rafinerie szukają alternatyw zarówno pod względem oszczędności kosztów, jak i bezpieczeństwa dostaw.

Kpler szacuje, że całkowity import ropy do Indii w listopadzie wyniesie około 4,9 mln baryłek dziennie, czyli najmniej od sierpnia. Dostawy z Iraku i Arabii Saudyjskiej mogą natomiast osiągnąć swoje maksimum od lutego.

Ropa naftowa tanieje po informacjach o nadwyżkach surowca

Prognozy na kolejne miesiące również są niekorzystne dla rosyjskich koncernów. Według Ritolii w grudniu i na początku 2027 roku Indie będą importować około 1,5 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie. Powrót do wielkości bliskich rekordowi z początku tego roku jest mało prawdopodobny.

W środę od rana ropa na globalnym rynku taniała, gdyż obawy o zakłócenia w eksporcie z Bliskiego Wschodu zniwelowały informacje o nadwyżkach surowca. Kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały o 44 centy, czyli 0,5 proc., do 90,96 dol. za baryłkę. Kontrakty terminowe na ropę amerykańskiej marki WTI (West Texas Intermediate) spadły o 62 centy, czyli o 0,8 proc., do 81,43 dol. za baryłkę, informuje Reuters.