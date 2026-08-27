Jak informuje Portal Spożywczy, Tauron Dystrybucja obsługuje około 1/3 prosumentów w Polsce. Dotychczas otrzymywali oni faktury przygotowywane na podstawie prognoz. Od września rozliczenia będą uwzględniały dane rzeczywiste pochodzące ze zdalnych odczytów. Zmiana wynika z taryfy spółki zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki na 2026 rok.

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Pierwsze rachunki mogą zaskoczyć klientów

Po wprowadzeniu nowych zasad wysokość faktur może różnić się od wcześniejszych rozliczeń. Rachunki będą bowiem odzwierciedlały faktyczne zużycie oraz sezonowe różnice w produkcji energii przez instalacje fotowoltaiczne. Zimą należności mogą być wyższe, natomiast latem – niższe.

Prosumenci otrzymają również osobną fakturę rozliczeniową za energię zużytą do 31 sierpnia 2026 roku. Może ona trafić do klientów w podobnym terminie jak pierwszy rachunek wystawiony według nowych zasad.

Zużycie energii będzie można śledzić na bieżąco

Jak zapewnia spółka, ten sposób rozliczeń będzie bardziej przejrzysty i pozwoli lepiej kontrolować wydatki oraz szybciej reagować na zmiany w zużyciu energii. Tauron zachęca też do korzystania z aplikacji eLicznik, która pozwala sprawdzać aktualne dane pomiarowe i porównywać zużycie w kolejnych miesiącach.

Z miesięcznego rozliczenia korzystają już prosumenci, którzy zostali przyłączeni do sieci od początku 2026 roku. Finalnie rozliczenia oparte na rzeczywistym zużyciu mają stopniowo objąć wszystkich klientów Tauron Dystrybucji.