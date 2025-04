Ile wyniesie nowa taryfa za prąd? URE zdradziło swoje oczekiwania

Ceny energii elektrycznej we wnioskach taryfowych firm energetycznych powinny być zbliżone do 500 zł za MWh – oceniła podczas konferencji Europower wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek. Dla sprzedawców, w tym przede wszystkim dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, ta cena będzie trudna do zaproponowania.