Są nowe taryfy dystrybucyjne. Gospodarstwa domowe nie zapłacą jednak więcej

Co składa się na taryfę za dystrybucję energii elektrycznej?

Stawki opłat zawarte w taryfach zatwierdzonych operatorom systemów dystrybucyjnych kalkulowane są m.in. na podstawie kosztów prowadzenia przez nich działalności koncesjonowanej. W taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także opłaty wynikające z przepisów prawa i wyszczególnione na rachunku za energię elektryczną, które nie trafiają do dystrybutorów tj.: stawka opłaty kogeneracyjnej, która w 2025 r. spadnie z 6,18 zł/MWh do 3 zł/MWh. Opłata ta związana jest z systemem wsparcia dla energii produkowanej w procesie kogeneracji, stawka opłaty mocowej – do końca czerwca 2025 opłata ta dla gospodarstw domowych będzie wynosić 0 zł. Opłata mocowa ma na celu finansowanie bezpieczeństwa energetycznego. To mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci. Głównym uzasadnieniem wprowadzenia tej opłaty była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, opłata OZE – wzrost z 0 zł/MWh do 3,50 zł/MWh. Celem jej wprowadzenia było wsparcie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz funkcjonowania mechanizmów, które pomagają w zapewnieniu odpowiednio wysokich udziałów „zielonej energii” w krajowym miksie energetycznym, stawka jakościowa – dotychczas była to opłata za korzystanie z systemu elektroenergetycznego.

URE przypomina, że taryfy zatwierdzane przez Regulatora są cenami bez VAT i akcyzy.

W Polsce, według stanu na rok 2023 było ok. 17,2 mln odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2023 r. wynosiło 2 MWh. Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowiła 88 proc. odbiorców z grup G (ok. 15,1 mln). Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosiło w 2023 1,8 MWh. Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosiło w 2023 r. 3,2 MWh.