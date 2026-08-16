Magyar zorganizował w okolicy elektrowni konferencję prasową, podczas której poinformował, że między miejscowościami Paks a Dunaszentbenedek trwają najtrudniejsze od trzech dekad prace, mające na celu podniesienie poziomu wody w Dunaju. Na miejscu pracuje około 130 osób, kolejnych 50 zajmuje się koordynacją działań, a ponad 100 ciężarówek transportuje kamień na plac budowy – dodał.

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– Otrzymaliśmy dobre wieści. Poziom wody przy elektrowni i stacji pomp wzrósł już o jeden centymetr – ogłosił szef węgierskiego rządu.

Premier poinformował, że – według aktualnych prognoz – do poniedziałkowego poranka poziom wody może spaść do 132 centymetrów poniżej zera na wodowskazie. Obniżenie się poziomu wody do –140 cm wymusiłoby całkowite zamknięcie elektrowni, która od tygodni pracuje z ograniczoną mocą. Woda z Dunaju jest używana do chłodzenia obiektu.

Węgry zatapiają barki w Dunaju i budują próg denny

Węgierski rząd ogłosił w środę, 12 sierpnia, że w celu regulacji poziomu wody w rzece zbuduje tzw. próg denny – zanurzoną konstrukcję przypominającą tamę, usytuowaną poprzecznie na dnie koryta rzeki. Prace te mają potrwać kilka tygodni.

Rząd poinformował również, że w pobliżu elektrowni jądrowej zostaną zatopione dwie barki o długości 80 metrów, co ma na celu doraźne podniesienie poziomu wody – tak, aby dwie turbiny elektrowni mogły nadal pracować w trakcie budowy progu dennego.

Zatopienie barek może tymczasowo podnieść poziom wody o 20 centymetrów, podczas gdy budowa progu dennego ma spowodować jego wzrost nawet o metr.

Elektrownia w Paksu dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. W normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Obecnie jedynie jej drugi blok pracuje z mocą 482 MW.