Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polegają zmiany prawne, które mogą znacząco przyspieszyć start budowy elektrowni jądrowej.

Które prace budowlane będzie można rozpocząć nie czekając na ostateczne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki.

Jak nowe regulacje zwiększają szansę na dotrzymanie harmonogramu inwestycji.

Jaki jest nowy, potencjalny termin rozpoczęcia prac w Choczewie.

Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących. „Nowelizacja ustawy o inwestycjach w energetyce jądrowej zyskała podpis Prezydenta z uwagi na potrzebę skrócenia czasu realizacji inwestycji. Prezydent uznaje energetykę jądrową za jeden z kluczowych fundamentów przyszłego rozwoju i suwerenności energetycznej Polski, konsekwentnie podkreślając potrzebę budowy elektrowni atomowej w Polsce” – podkreśla w komunikacie Kancelaria PrezydentaRP.

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Jak wynika z naszych informacji, dzięki tej decyzji prezydenta rząd chciałby już w czasie przyszłorocznej kampanii wyborczej rozpocząć prace budowlane przy atomie w Choczewie. Nie jest jednak pewne, czy rzeczywiście uda mu się zdążyć przed wyborami.

Co zakłada ustawa

Nowe regulacje wprowadzają nową kategorię decyzji – pozwolenie na budowę dotyczące wstępnych robót budowlanych przy obiekcie jądrowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor będzie mógł wykonywać niektóre prace budowlane i przygotowawcze już na wczesnym etapie budowy, zanim jeszcze cała dokumentacja inwestycyjna zostanie zatwierdzona. Formalnie nadal trzeba czekać na zezwolenie na budowę elektrowni jądrowej, wydawane przez Państwową Agencję Atomistyki (PAA).

Wylanie w Choczewie tzw. betonu jądrowego zaplanowano na IV kwartał 2028 r. PAA bada obecnie wniosek Polskich Elektrowni Jądrowych i ma na to dwa lata. Niezależnie jednak od tej decyzji – dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie – prace budowlane innych budynków kompleksu elektrowni mogą ruszyć wcześniej, nawet już w przyszłym roku.

– Ustawa przyspieszy i uprości realizację inwestycji w obszarze energetyki jądrowej, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Nowe przepisy pozwolą organizować inwestycję etapami, co może skrócić czas jej realizacji – informowało Ministerstwo Energii w momencie przyjmowania ustawy.

Jak przyspieszyć prace

Wojciech Wrochna, wiceminister energii, wyjaśniał w ostatniej rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących ma służyć usprawnieniu procesu realizacji inwestycji. – Pozwoli nam ona przyspieszyć pewne prace przygotowawcze, budowlane. Ona nie pozwoli na to, żeby szybciej ukończyć budowę pierwszego bloku, natomiast rozpoczęcie wcześniej pewnych prac pozwoli dać nam szansę na zbudowanie większych buforów czasowych i zwiększy szansę na realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem – mówił wiceminister.

Jak wyjaśniał, można „wyjąć” z wniosku o pozwolenie na budowę, który wpłynął do Państwowej Agencji Atomistyki, pewne elementy robót budowlanych, które nie dotyczą stricte wyspy jądrowej. – Zgodnie z nową wersją ustawy inwestor nie będzie potrzebował zezwolenia PAA na część prac budowlanych. Można to zrobić nawet teraz, kiedy wniosek został złożony przez Polskie Elektrownie Jądrowe – wskazywał Wrochna.

Co więcej, ustawa przewiduje nową kategorię prac. – Jeżeli są do wykonania prace, które nie wymagają zezwolenia, ale mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe, to możemy tutaj uzyskać niezależną opinię prezesa PAA i dzięki temu pozwolić sobie na realizację pewnych robót budowlanych wcześniej niż ostateczna decyzja prezesa PAA. Dajemy więc sobie szansę na przyspieszenie wstępnych robót budowlanych dla części niejądrowej, ale również tych elementów powiązanych z częścią jądrową, ale wyłączonych z głównego wniosku o zezwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej – mówił wiceminister.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne – w 2037 i 2038 r.