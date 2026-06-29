Wniosek OSGE dotyczy wsparcia dla 14 jednostek SMR w technologii GE-Hitachi BWRX-300 w trzech lokalizacjach: Włocławek, Stawy Monowskie k. Oświęcimia oraz Stalowa Wola. W oparciu o złożony przez OSGE wniosek, rząd może przygotować dokumentację na potrzeby notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską – podano w komunikacie.

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Wiceminister energii Wojciech Wrochna mówił w maju, że OSGE złożył w resorcie swoją propozycję objęcia modułowych reaktorów jądrowych kontraktami różnicowymi. Ta forma wsparcia ma się znaleźć w mapie drogowej dla SMR, którą Ministerstwo Energii planuje wkrótce przedstawić.

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Kontrakt różnicowy to model wsparcia, w którym dwie strony rozliczają różnicę między ustaloną ceną bazową a aktualną ceną rynkową danego aktywa, w przypadku energetyki – ceny energii elektrycznej. Gdy rynkowe ceny energii są niższe niż cena referencyjna, dodatnia różnica jest wypłacana wytwórcy. Gdy zaś ceny energii są wyższe od ceny referencyjnej, różnicę otrzymuje strona udzielająca wsparcia.

„Kontrakt różnicowy dla 14 jednostek umożliwi nam budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce. Dzięki efektowi skali, standaryzacji, modularyzacji oraz powtarzalności uzyskamy obniżenie kosztów jednostkowych, a w efekcie stworzymy atrakcyjny cenowo dla odbiorcy indywidualnego i przemysłowego model wytwarzania energii elektrycznej. Jednocześnie akceptacja kontraktu różnicowego będzie znaczącym krokiem w kierunku budowy w Polsce solidnego łańcucha dostaw dla SMR-ów” – skomentował prezes OSGE Rafał Kasprów, cytowany w komunikacie.

OSGE uzyskał już decyzje zasadnicze dla wszystkich wskazanych we wniosku jednostek. W przypadku inwestycji we Włocławku i w Stawach Monowskich spółka ma już decyzje środowiskowe; złożyła też wniosek o taką decyzję dla inwestycji w Stalowej Woli. OSGE ma też decyzję o warunkach przyłączenia do sieci wydaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dla SMR w Stawach Monowskich.

„Uruchomienie pierwszego z bloków BWRX-300, zgodnie z obecnymi założeniami, nastąpi w 2032 roku we Włocławku. Moc tych bloków oraz zaproponowane przez OSGE lokalizacje doskonale wpisują się w polski system elektroenergetyczny, dzięki czemu można do minimum ograniczyć koszty związane z przyłączeniem do sieci i wyprowadzeniem mocy z tych bloków” – wskazała firma.

Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę floty łącznie 26 reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30.