Czechy chcą zastąpić elektrownie węglowe atomem. Nowy plan rządu

Jak dodaje agencja ČTK, w ostatnich miesiącach holding ČEZ zawarł memoranda o współpracy w zakresie tworzenia małych reaktorów modułowych z firmami z USA, Japonii, Korei Płd., Francji i Wielkiej Brytanii. Są to m.in. NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, Westinghouse, KHNP i Holtec.

Czym są modułowe elektrownie jądrowe

Małe i średnie reaktory modułowe to źródła energii jądrowej o mocy do 700 megawatów. Zdaniem ekspertów od dużych bloków jądrowych różnią się one przede wszystkim mniejszą mocą oraz szybszym, prostszym sposobem budowy.

Co do kosztów budowy małych i średnich jednostek modułowych, to są uzależnione od szeregu warunków, m.in lokalizacji i zastosowanej technologii. Ze względu na prostotę konstrukcji i szybkość budowy powinny być dużo tańsze od tradycyjnych wielkich reaktorów jądrowych.