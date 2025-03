Minister przemysłu Marzena Czarnecka: Bruksela da zielone światło dla pomocy polskim kopalniom

Patrząc jednak na plany Enei, która zasilana jest węglem z Bogdanki, w 2035 r. zapotrzebowanie na to paliwo wyniesie jedynie 2,3 mln ton. To oznacza, że Bogdanka zamiast obecnych 8 mln ton za dziesięć lat będzie wydobywać niewiele ponad jedną czwartą…

To plany spółki i o to trzeba pytać Eneę. Ja nie wiem, jakie będzie zapotrzebowanie na węgiel za dziesięć lat, biorąc pod uwagę np. geopolitykę. Myślę, że Bogdanka będzie mogła elastycznie dostosowywać swoje wydobycie do rynkowych potrzeb.

Według prognoz ambitnej wersji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu w 2035 roku zapotrzebowanie na węgiel wyniesie 9,2 mln ton, a w 2040 roku – 1,5 mln ton. Taki będzie ostatecznie plan wydobycia?

Proszę nie traktować projektu KPEiK jako ostatecznych dokumentów Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Te przyjmuje Rada Ministrów, a to na razie tylko propozycje. Z tego, co wiem, są one obecnie zmieniane i dostosowane do zmian wynikających z sytuacji geopolitycznej.

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 12 marca Ministerstwo Aktywów Państwowych ma zaprezentować efekt prac zespołu resortowego ds. wydzielenia elektrowni węglowych ze spółek energetycznych. Jaki jest efekt prac tego zespołu?

Należę oczywiście do tego zespołu. W środę odbędzie się faktycznie posiedzenie komisji trójstronnej. Zespół w MAP czekał, jak pamiętam, na ostatnie analizy dotyczące tego procesu. Wyniki prac zespołu i efekt prac firm doradczych jest jednak utajniony i nie mogę o nich mówić. Ja oczywiście znam założenia dotyczące produkcji energii elektrycznej i kosztów takiego procesu. Nim jednak nie wypowie się gospodarz tego procesu, a więc Ministerstwo Aktywów Państwowych, nie będę komentowała rezultatów prac tego zespołu.

Czytaj więcej Gospodarka Echa wywiadu z minister przemysłu. Tusk wspiera, minister precyzuje, PiS krytykuje Premier Donald Tusk oświadczył, że ma zaufanie do minister przemysłu i jest spokojny co do trafności jej ocen. W opublikowanym w środę wywiadzie w „Rzeczpospolitej” i w „Parkiecie” minister Marzena Czarnecka zapowiedziała m.in. łączenie elektrowni, należących do spółek energetycznych z kopalniami. Kursy spółek runęły. Głos zabrał także obecny nadzorca spółek energetycznych Borys Budka oraz były wicepremier Jacek Sasin.

Niezależnie, czy do wydzielenia dojdzie czy nie, spółki energetyczne szykują własne plany wygaszenia elektrowni węglowych, jak Tauron, lub mają inny sposób na dalsze działanie tych obiektów, np. w postaci zimnej rezerwy, co proponuje Enea…

Te bloki węglowe już teraz pracują nieco więcej niż 1000 godzin w ciągu roku, więc niejako są już w rezerwie. Co do pomysłu tzw. zimnej rezerwy nie będę się wypowiadać. Poczekajmy na stanowisko MAP w tej sprawie.