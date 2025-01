W środę 15 stycznia br. generalny wykonawca Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (ITPO), firma Doosan, przekazała teren instalacji konsorcjum francusko-hiszpańskiemu „Dobra Energia dla Olsztyna”. Jednym z inwestorów jest francuski Fundusz Meridiam.

Reklama

Firma jako partner prywatny będzie odpowiedzialna za eksploatację instalacji przez 25 lat. Spalarnia w Olsztynie powstała bowiem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Inwestycja, którą oddano do użytku w połowie stycznia w stolicy Warmii, powstawała przez wiele lat i kosztowała prawie miliard złotych.

Odpady zamiast węgla

Spalarnia w stolicy Warmii może przerobić 15 ton śmieci na godzinę. Taka ilość docelowo zagwarantuje 30 megawatów ciepła i 10 megawatów energii elektrycznej na godzinę. Docelowo instalacja przerobi 100 tys. ton śmieci rocznie. Zakład zastąpi dotychczasową elektrociepłownię węglową.

Całkowita wartość projektu to 935 mln zł, dofinansowanie z europejskiego Funduszu Spójności wyniosło 233 mln zł.

- ITPO, zgodnie z założeniami przyjętymi i opracowanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, rozwiązuje wyzwania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu. Ich wykorzystywanie do odzysku ciepła i energii elektrycznej to kluczowy element strategii bezpieczeństwa energetycznego miasta – mówi Konrad Nowak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Olsztyn.