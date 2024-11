Rosyjskie kopalnie przestały płacić podatki. Nie mają pieniędzy

Górnicze koncerny oligarchów de facto nie mają z czego płacić podatków. Co druga spółka węglowa w Rosji jedzie na stratach i to dużych. Wynik finansowy całego sektora stał się w tym roku ujemny. Strata za trzy kwartały to równowartość 3,5 mld zł.