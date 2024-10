Walka o przetrwanie trwa. Czy dotacje do kopalń psują rynek?

– Uwzględniając powyższe, PGG stoi przed ogromnym wyzwaniem utrzymania zapotrzebowania na środki pomocy na poziomie zbliżonym do roku bieżącego, a przypomnijmy, że przewidywane wykorzystanie środków w ramach dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w 2024 r. nie przekroczy 6 mld zł – informuje nas PGG. Będzie to bardzo trudne zadanie, bo już dziś spółka prognozuje spadek produkcji w 2025 r. o kolejne 2 mln t (w 2024 r. prognozowany spadek w ujęciu rok do roku wyniesie ok. 5 mln t).

Jakub Szkopek, analityk Erste Securties, przyznaje, że gdyby PGG nie otrzymywała dotacji do zdolności redukcji węgla na planowanym poziomie około 5,5 mld zł, to z prognozowanych na ten rok ok. 17 mln t spółka musiałaby ograniczyć działalność i zmniejszyć wydobycie do około 10–15 mln t. To oczywiście mogłoby otworzyć perspektywę – przynajmniej w teorii – zwiększenia wydobycia węgla w Bogdance do około 10 mln t.

– Nie wiemy, czy faktycznie by do tego doszło, bo zapasy węgla wynoszą obecnie ponad 5 mln t przy samych kopalniach. Spada popyt na węgiel. Trudno podejmować decyzje inwestycyjne przy takich prognozach. Bogdanka mogła oczywiście zwiększyć front robót przygotowawczych dwa lata temu, ale tego nie zrobiono. Założono być może, że kiedy nowe ściany wydobywcze będą uruchomione, popyt na węgiel znów spadnie – mówi analityk.