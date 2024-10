Rosyjskie górnictwo w zapaści. Tak źle nie było od 30 lat

- A ponieważ rosyjscy górnicy eksportowali około połowy swojej produkcji, cios był dla nich szczególnie dotkliwy - twierdzi Kluge.

Węgiel z Australii wypiera ten z Rosji

- Rosyjski przemysł węglowy wchodzi w najgorszy kryzys od 30 lat – dodaje niezależny ekspert ds. energetyki Maksym Iwanow. Oprócz sankcji, chińskich ceł i przymusowych obniżek wydobycia, wpływ na to ma spadek światowych cen węgla: w pierwszej połowie roku surowiec potaniał o 34 proc., do 132 dolarów za tonę na FOB Newcastle (Australia) – w największym hubie węglowym w regionie Azji i Pacyfiku.

W rezultacie, według Rosstatu, ponad połowa spółek węglowych stała się nierentowna, a zrównoważony wynik finansowy całej branży stał się ujemny. Łączne straty przemysłu węglowego za okres styczeń–lipiec wyniosły 7,1 miliarda rubli (290 mln zł). Jednocześnie straty spółek nierentownych wzrosły 3,4-krotnie, a zyski spółek rentownych spadły o 72 proc..

- Górnicze spółki borykają się z zablokowanymi płatnościami, niedostępnością importowanego sprzętu ze względu na sankcje i zmuszone są do oferowania wysokich rabatów klientom, którzy unikają „toksycznych” firm z Rosji – wylicza Kluge. Poza tym transport węgla do Azji jest drogi: jeśli na jednym tankowcu mieści się ropa o wartości 50 mln dolarów, a jej dostawa do Indii kosztuje 5 mln dolarów, to statek z węglem przewozi ładunek o wartości zaledwie 15–20 mln dolarów, a koszty transportu „pochłaniają” aż do jedną trzecią przychodów - dodaje ekspert.

A na Kremlu węglowa ślepota

Kreml zdaje się nie zauważać sytuacji. W swojej strategii energetycznej stały wzrost wydobycia węgla w Rosji – z obecnych 438 mln ton rocznie do 482 mln ton w 2030 r. i 556 mln ton w 2050 r. Iwanow uważa jednak, że na ten węgiel nie ma prawie żadnego zapotrzebowania: Chiny rozwijają własną produkcję, kraje azjatyckie dążą do przejścia na „zieloną” energię, a hutnicy na całym świecie wprowadzają technologie niskoemisyjne.