Puławy zapłacą mniej za węgiel od Bogdanki

W wyniku zawarcia aneksu ustalona została cena dostaw w 2024 r. i wydłużony zostaje okres obowiązywania umowy do końca 2028 r.

„W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, szacunkowa wartość umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2028 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 2 848 mln zł netto (tj. o 1,3 proc. mniej od wartości z raportu nr 25/2022 z dnia 28.11.2022 r.), z czego wartość umowy wieloletniej w okresie 2023-2027 wyniesie 1 233 mln zł netto” - czytamy. Jest to więc 11,9 proc. mniej w stosunku do wartości podanej dla tego okresu w raporcie 25/2022 z 28.11.2022 r.

Natomiast planowana wartość umowy wieloletniej w latach 2024-2028 wyniesie 1 199 mln zł netto i uwzględnia zwiększenie wolumenu dostaw o około 29 proc. w związku z wydłużeniem terminu obowiązywania umowy wieloletniej".

W zawartym aneksie do umowy wieloletniej spółki ustaliły nowe terminy wykonania odroczonych dostaw z 2022 i 2023 rok.