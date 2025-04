Horyzont czasowy strategii PKO BP to 2027 r. Wedle szacunków banku, w tym okresie potrzeby inwestycyjne transformacji energetycznej wyniosą ok. 400 mld zł, z czego finansowanie bankowe to 25 proc. tej kwoty, a więc ok. 100 mld zł.

– My chcemy mieć udział w tej części tortu na poziomie ok. 20 proc. W naszą strategię transformacji wpisaliśmy transformację naszych klientów korporacyjnych. Jako drugi element – budynki niskoemisyjne dla klientów indywidualnych, a trzeci – elektryfikację flot samochodowych poprzez leasing aut elektrycznych. Dzięki tym trzem filarom uda się uzyskać poziom finansowania rzędu 20 proc. – mówi Marzena Nowogródzka, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w PKO Banku Polskim.

Plan transformacji

Eksperci z banku opracowali plan transformacji. - Jest to zbiór działań biznesowych, które pozwolą dekarbonizować naszą działalność i nasz portfel kredytowy. Nasze emisje jako banku to jedyne 0,5 proc., a pozostałe 99,5 proc. to emisje naszych kredytobiorców. Poprzez nasz plan transformacji, jesteśmy zobligowani osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Unijna dyrektywa ESG obliguje nas, aby w ciągu trzech lat od momentu wejścia jej w życie określić plan transformacji i my już to zrobiliśmy jako jeden z dwóch banków w Polsce. Zaczęliśmy od sektora wytwarzania energii i budynków mieszkalnych – dodaje Nowogródzka.

Eksperci założyli, że do 2030 r. w sektorze wytwarzania energii, uda się obniżyć emisje o 47 proc., a w nieruchomościach mieszkalnych o 31 proc. Marzena Nowogródzka podkreśla także, że złagodzenie obostrzeń strategii ESG, które planuje UE, dotyczy jedynie mniejszych firm. - My jesteśmy zbyt duzi, więc działamy wedle reguł ustalonych wcześniej – dodaje.